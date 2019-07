Tretze agressions a funcionaris de Mas d'Enric en sis mesos, segons la CSIF

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denúncia la "greu falta de personal en el Centre Penitenciari de Mas d'Enric" del Catllar. Fins al 30 de juny, les agressions en aquesta presó s'han quadruplicat, han passat d'un total de 3 l'any passat a 13 en el primer semestre de 2019.Per la CSIF aquest augment "és preocupant" i ho atribueixen a la greu falta de personal i l'elevada ràtio d'interns per funcionari, a la falta de contundència en les sancions per part de la directiva i a la falta de legislació en favor del funcionari com a autoritat en l'exercici de les seves funcions. A més, el sindicat lamenta que la direcció insta a la comissió disciplinària a tirar a la baixa.Segons apunta en un comunicat, la manca de personal "és evident en tots els àmbits d'aquesta presó", com en les activitats al poliesportiu, "que es realitzen en un recinte d'última generació, un sol funcionari vigila fins a 100 interns amb manuelles i barres de ferro que poden ser mal usades. Ja es va viure un episodi el juny de 2016 amb un intern que va destrossar el gimnàs".La falta de personal "és tan evident que la direcció pren mesures extremes per a pal·liar aquesta falta", segons el sindicat. Un exemple és que "els encarregats de la videovigilància, fa mesos que es queixen que els trasllats d'interns en els últims mesos són ingovernables: els interns van sols a totes parts sense un funcionari present" i afegeix que "la vigilància es limita a veure'ls a través de càmeres i avisar al comandament en cas d'altercat. Aquesta mesura es va prendre per la falta de personal".La CSIF també alerta que el director "ha tret una ordre sense numerar" amb la qual autoritza els interns "a quedar-se en les seves cel·les quan ho considerin oportú amb l'esperança que siguin molts els que ho requereixin i baixar la ràtio d'interns per funcionari als patis. Una altra vegada, mesures desesperades davant la falta de personal".Per tot plegat, des del sindicat consideren que és "molt difícil o impossible garantir la seguretat en el centre penitenciari de Mas d'Enric".

