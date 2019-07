Roldán es reivindica com a «presidenta de la Catalunya real» i augura una nova victòria de Cs

Roldán, que es va imposar a les primàries de Cs amb el 86,6% dels vots, ha acusat els independentistes de "no tenir ni idea del que passa a Catalunya" i ha relatat la situació de les llistes d'espera, la dependència i altres qüestions socials. Acompanyada de líders del partit com la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, i del president del grup al Parlament, Carlos Carrizosa, Roldán ha assegurat que Cs té "ferides". "Ens han assenyalat, amenaçat i agredit", ha dit, "per defensar la llibertat, la igualtat i la unió de tots els ciutadans".Arrimadas, que ha precedit Roldán, també ha esgrimit aquesta idea i ha asseverat que ser líder de Cs a Catalunya és una dificultat "perquè en cap lloc com aquest trobes els atacs dels adversaris, que es comporten com a enemics". La dirigent taronja, a qui Roldán agafa el relleu com a cap de llista, ha instat la nova candidata a la Generalitat a treballar per evitar que "la gent que s'està plantejant marxar perquè no aguanta més el nacionalisme" es quedi a Catalunya i que els funcionaris "deixin de sentir l'alè nacionalista de Govern", a qui ha acusat d'obligar els treballadors públics a participar en actes pels presos independentistes i a col·locar "simbologia partidista", en referència als llaços grocs.La diputada estatal ha aprofitat per esmentar la situació política espanyola i ha recriminat al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que en el debat d'investidura que tractés d'"homes d'Estat" els diputats d'ERC. Arrimadas ha asseverat que els republicans van dur a terme "un cop d'Estat" i ha subratllat que els més interessats en què Sánchez repetís com a president espanyol eren ERC i EH Bildu.