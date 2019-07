Els avions tornen a aterrar i enlairar-se a l'aeroport del Prat després de la pluja

L'aeroport del Prat ha reobert el seu espai aeri cap tres quarts de dues, després d'estar més de mitja hora totalment tancat per la intensa pluja i uns quants minuts més acceptant només aterratges.El control aeri ha començat inicialment a espaiar els aterratges i enlairaments, però poc més tard, a les 12.53 hores, ha prohibit els enlairaments i ha comunicat a les companyies que no s'enlairessin avions d'altres aeroports amb destí a Barcelona.La instal·lació ha deixat d'operar vols, tant de sortida com d'arribada. Els avions que ja s'havien enlairat han hagut de fer voltes sobre l'aeroport fins a tenir permís, excepte cinc que han estat desviats. Poc abans de les 13.30 hores ha començat a aterrar algun avió i a les 13.48 s'han tornat a permetre enlairaments.