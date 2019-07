VÍDEO Surt a la llum una escena inèdita i exclusiva de «Avengers: Endgame»

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2 — USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019

La llegenda construïda al voltant de la pel·lícula Avengers: Endgame augmenta cada setmana que passa. La pel·lícula que va concloure la saga cinematogràfica de Marvel s'ha convertit en la més taquilla de la història del cinema, amb més de 2.800 milions de dòlars en recaptació a tot el món. Ara, una nova sorpresa: una escena inèdita s'ha fet pública a través de Twitter.No es tracta de cap filtració ni gravació a partir de càmeres de mòbil. El mitjà nord-americà USA Today ha publicat al seu compte oficial de Twitter l'escena de la pel·lícula que no es va poder veure a les sales de projecció. Forma part del metratge del final del film, esdevenint un clar spòiler per a totes aquelles persones que no hagin vist encara la cinta.És un moment simbòlic, carregat d'emoció i amb gairebé tots els personatges protagonistes de les més de 20 pel·lícules dels superherois de Marvel en escena. L'acomiadament d'un dels clars pilars principals de tota la saga va suposar una càrrega emocional per al públic i per als mateixos creadors del Marvel Cinematic Universe (MCU).

