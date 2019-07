L'aeroport del Prat no opera vols de sortida ni arribada a causa de la intensa pluja

L'aeroport del Prat ha deixat d'operar vols, tant de sortida com d'arribada, des de les 12.53 hores i previsiblement fins les 3 de la tarda a causa de la intensa pluja que ha caigut. El control aeri ha començat inicialment a espaiar els aterratges i enlairaments, però poc més tard ha prohibit els enlairaments i ha comunicat a les companyies que no s'enlairessin avions d'altres aeroports amb destí a Barcelona.Els avions que ja s'havien enlairat faran voltes sobre l'aeroport fins a tenir permís, excepte dos que no tenien prou combustible: un d'Easyjet procedent de Basilea (Suïssa) que ha estat desviat a Girona, i un de Ryanair procedent d'Hamburg (Alemanya), que ha estat desviat a Reus. Poc abans de les 13.30 hores ha començat a aterrar algun avió.La previsió és que la tempesta vagi cap al mar, i això permetria reobrir plenament l'aeroport abans de les 3 de la tarda.

