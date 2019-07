VÍDEOS i FOTOS La pluja descarrega amb força a Barcelona

Pluja lleugera a Montjuïc. pic.twitter.com/rgAjSqWUJF — Jordi Pi (@idrox_pi) July 27, 2019

Les pluges han descarregat amb força aquest dissabte en molts punts de Catalunya. En el cas de Barcelona, s'han viscut situacions inèdites amb carrers que baixaven plens d'aigua. De fet, tal com recull el Meteocat aquest migdia a la capital catalana s'ha recollit 42,88 mm en només 30 minuts. Aquest xàfec va associat amb fortes ratxes de vent. A l'estació meteorològica de la zona universitària se n'ha detectat una de màxima de 55 km/h.A més de Barcelona, les pluges també han escombrat el nord-est i sud-oest del país. A la tarda, els ruixats tindran més presència en punts del nord i de l'est del territori i afectarà comarques com el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Al final del dia anirà cap a la Vall d'Aran i a punts del litoral nord.L'endemà diumenge serà tranquil amb un temps més estable i assolellat. Les temperatures aniran augmentant durant les hores centrals del dia. Aquesta situació es mantindrà els primers dies de la setmana vinent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor