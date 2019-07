Tranquil·litat a l'aeroport del Prat per la cancel·lació preventiva de vols arran de la vaga d'Ibèria

L'aeroport del Prat viu aquest dissabte al matí una jornada de certa tranquil·litat i fins i tot menys presència de passatgers que en un altre cap de setmana de finals de juliol. La cancel·lació preventiva de desenes de vols arran de la vaga del personal de terra d'Ibèria ha fet que molts passatgers hagin buscat una alternativa i no han acudit a l'aeroport, que ja ha cancel·lat més de 60 vols.Tant a la zona pública de sortides com d'arribades no hi ha cues ni als taulells de facturació, ni als punts d'informació ni als controls de seguretat. Omar Minguillón, portaveu d'UGT d'Ibèria, ha explicat que els serveis mínims "abusius" del 70% s'estan complint i això ha fet que hi hagi més personal del necessari per la quantitat de vols cancel·lats.El personal afectat pels serveis mínims ha estat sobretot el de facturació i handling de maletes. El seguiment de la vaga ha estat del 80%, segons els seus càlculs, i Minguillón preveu que hi hagi més cues i retards aquest dissabte a la tarda o diumenge. Des d'Aena es mostren més preocupats per la pluja, sempre que els serveis mínims es compleixin.El Ministeri de Foment ha dictat serveis mínims que obligaran a enlairar el 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars, el 54% dels serveis internacionals i el 32% dels peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a 5 hores.

