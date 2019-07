Un Barça millorat s'imposa a l'equip d'Iniesta amb un doblet de Carles Pérez

El Barça ha guanyat 2 a 0 aquest dissabte al Vissel Kobe d'Andres Iniesta amb dos gols de Carles Pérez, el jugador més destacat de l'equip.Els de Valverde han tingut una plàcida primera part que ha servit per guanyar minuts de competició. L'equip ha començat junt i amb bona pressió a la defensa rival, però a mesura que han anat passant els minuts l'equip s'ha estirat i no ha pogut mantenir la intensitat. Els blaugrana (avui de groc) han tingut ocasions per avançar-se al marcador, sobretot a les botes de Rakitic i Griezmann, que han rematat desviat.També el jove Riqui Puig hauria pogut avançar el Barça en una jugada que no ha acabat al fons de la xarxa per ben poc. Per la seva part, el Vissel Kobe d'Iniesta i Villa també ha inquietat la porteria de Ter Stegen. El manxec ha filtrat dues passades als davanters que ha obligat la defensa del Barça ha actuar. Lenglet, Semedo, Alba i Araujo han complert bé en tasques defensives. Al final dels 45 primers minuts, el resultat era d'empat a 0.A la represa, Valverde ha canviat tot l'equip i el Barça ha millorat en atac. Dembelé, Malcom i De Jong han estat els homes més destacats dels culers, que al minut 58 s'han avançat al marcador gràcies a un gol de Carles Pérez, que ha combinat molt bé amb Malcom abans de col·locar la pilota per sota les cames del porter.El brasiler hauria pogut marcar el segon si el seu xut al minut 76 no hagués tocat al pal. El Barça s'ha anat animant en atac en els darrers minuts del matx, quan el Vissel ha anat mostrat debilitat física. No obstant, els catalans tampoc han tingut excessiva intensitat, i només alguna internada de Dembelé ha animat la grada, que quan ja creia que no veuria més gols ha acabat celebrant un segon gol. Carles Pérez, de nou, ha connectat un potent xut creuat que ha entrat a la porteria després de tocar el pal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor