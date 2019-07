Gerard Piqué compra el Gimnàstic Manresa per fer-lo filial de l'Andorra

El Gimnàstic Manresa passarà a convertir-se en Societat Anònima Esportiva i ha acceptat l'oferta de compra de Gerard Piqué a través de l'empresa Kosmos, segons va ratificar el 80% de socis del club que van assistir divendres a l'assemblea extraordinària convocada per la direcció. El Vicepresident del Nàstic, Jordi Mas, ha explicat aque queden alguns serrells en la negociació, però que es pot considerar l'operació com a tancada.D'aquesta manera es confirma la informació que va avançar el diari Sport fa tres setmanes , que requeria que l'històric club manresà es convertís en SAE perquè l'empresa del futbolista del Barça pugués entrar en l'accionariat. Piqué ha pensat en el Gimnàstic Manresa com a filial del seu projecte per convertir el FC Andorra en un equip de primera línia. A l'assemblea hi va assistir el director esportiu de l'equip del Principat.Des del proper dilluns, la directiva del club iniciarà els passos per convertir-se en Societat Anònima Esportiva, un procés que no serà ràpid, però que els responsables del Gimnàstic Manresa volen iniciar de seguida.El nou projecte inclou també el canvi de gestpa del camp de futbol i la millora de la il·luminació, entre d'altres, en els propers cinc anys.

