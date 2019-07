Evacuen els passatgers d'un tren a Salomó per un conat d'incendi

Els passatgers d'un tren de Rodalies a l'estació de Salomó (Tarragona) han estat desallotjats aquest dissabte al matí per un "conat d'incendi" que no ha provocat ferits i les causes dels qual s'investiguen.També s'ha desallotjat als viatgers d'un tren que hi havia al costat de l'afectat, i per als passatgers de tots dos trens s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera, mentre Renfe i Adif treballen per restablir la normalitat del servei.El tren afectat és de la línia R13 de Rodalies: havia sortit de l'Estació de França de Barcelona a les 6.47 i havia d'arribar a Lleida (a través de Valls) a les 9.56.

