On i quan ha de ploure a Catalunya aquest cap de setmana?

El canvi de temps es notarà més aquest dissabte. La jornada d'avui està marcada per la nuvolositat, els ruixats i la baixada de temperatures, tot i que no plourà a arreu. Durant aquest matí ha de ploure al Pirineu i Prepirineu, el prelitoral central i l'interior del nord-est. No s'esperen pluges cap a ponent, l'oest de la Catalunya central ni les comarques tarragonines.A la tarda, els ruixats tindran més presència en punts del nord i de l'est del territori i afectarà comarques com el Maresme, el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, el Ripollès, Osona o la Garrotxa. Al final del dia anirà cap a la Vall d'Aran i a punts del litoral nord.El diumenge serà tranquil amb un temps més estable i assolellat. Les temperatures aniran augmentant durant les hores centrals del dia. Aquesta situació es mantindrà els primers dies de la setmana vinent., la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

