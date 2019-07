El tram bonificat per a camions a l'AP-2 del Pla de Tarragona podria traslladar-se a les Borges-Lleida

El govern espanyol estudia traslladar el tram bonificat pel pas de camions per l'AP-2 del tram comprès entre el Pla de Santa Maria i Montblanc al tram entre les Borges Blanques i Lleida.Així ho ha explicat el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, en una entrevista a l'ACN, argumentant que el primer tram de Tarragona s'utilitza "poc" i que amb aquesta mesura es donaria resposta a les demandes de part del territori i del sector de prolongar el tram bonificat del 50% del peatge fins a la capital del Segrià sense haver d'invertir "massa més". Des que van entrar en funcionament les bonificacions, l'1 de setembre de 2018, uns 1.200 camions han deixat de passar per l'N-240 entre el Pla de Santa Maria i les Borges Blanques.El 31 d'agost de 2018 va entrar en vigor la normativa en què es prohibia el pas de camions per l'N-240. Va ser acordada per l'anterior executiu i l'actual govern, assegura Crespín, va "accelerar" aquest mecanisme. Fruit d'això, cada dia han deixat de passar 1.200 camions per l'N-240, una via per la qual hi circulen uns 10.000 vehicles al dia. "Ara els camions ja no hi són però no es va preveure que la bonificació arribés fins a Lleida", reconeix, i des d'aleshores estan estudiant com fer-ho possible.Tot i que encara no hi ha dades concretes, explica Crespín, les primeres anàlisis apunten que hi ha camions que no fan servir el tram bonificat del Pla de Santa Maria a Montblanc ja que molts dels vehicles pesants que provenen o es dirigeixen a Lleida i Saragossa surten o entren a Montblanc, on hi ha diversos polígons industrials i l'accés al Port de Tarragona.És per això que des del govern espanyol estudien la possibilitat de traslladar la bonificació del tram Pla de Santa Maria-Montblanc al de Borges Blanques-Lleida, on consideren que l'aprofitarien més vehicles pesants.Actualment el govern espanyol compta amb 14 milions anuals compromesos pel ministeri de Foment durant tres anys per cobrir el 50% del cost del peatge dels camions que han deixat de passar per l'N-240 entre el Pla de Santa Maria i les Borges Blanques. "El que ens estalviaríem en el tram Pla de Santa Maria-Montblanc serviria per gairebé cobrir la bonificació del nou tram Borges-Lleida", explica Crespín, que reconeix que caldria afegir-hi "una mica més" de pressupost, ja que el tram fins a Lleida és "una mica més llarg". Tot i això, el cost seria menor "que si s'hagués de buscar pressupost des de zero per tot el nou tram", afegeix.Reconeix que a nivell tècnic però no polític hi ha hagut reunions entre l'Estat i la Generalitat en què han estat fent gestions perquè "el més aviat possible" es pugui bonificar als camions el seu pas per l'AP-2 entre les Borges Blanques i Lleida però nega que pugui ser una realitat a la tardor, com va dir el conseller de Territori, Damià Calvet. "Necessitarem més temps", ha puntualitzat.Amb aquests 14 milions que el ministeri de Foment s'ha compromès a destinar a bonificar el pas de camions per l'AP-2, l'Estat es fa càrrec del 50% del cost del peatge. L'altre 50% l'assumeixen els camioners. És per això que Crespín insisteix a demanar a la Generalitat que es faci càrrec de l'altre 50% per assegurar-se que tots els camions circulin per l'AP-2.Alerta que si s'acaba prohibint també el pas de camions per l'N-240 entre les Borges i Lleida, els vehicles pesants podrien optar per l'L-705, competència de la Generalitat, per fer aquest recorregut, ja que passa enmig de la N-240 i l'AP-2. "Cal una coresponsabilitat de totes les administracions per evitar que això passi", afegeix.Crespín ha posat de manifest que fa anys que cal millorar moltes de les carreteres de Lleida i assegura que amb l'arribada dels socialistes al govern espanyol, a través d'una moció de censura, es van "reactivar" molts dels projectes en carreteres de la demarcació pendents, com l'N-240, la tercera fase de l'A-14 o l'N-230 que connecta amb la Val d'Aran.Pel que fa a aquesta última, explica, el projecte que arriba fins a la boca sud del túnel és el que està més avançat. Tot i això, puntualitza, ara s'està en període de valoració d'al·legacions i redacció del nou projecte, la qual cosa es podria allargar un any .Reconeix que en infraestructures la feina comporta "molt temps" però que l'important és "començar a treballar".Recorda que el Ministeri de Foment inverteix anualment 12 milions d'euros en el manteniment i conservació de les carreteres a la demarcació de Lleida i destaca que, enguany, a més, ha fet una inversió extraordinària de 9 milions d'euros a l'A-2 de Torrefarrera als Alamús (Segrià) per fer una millora integral de tot el ferm, uns treballs que s'allargaran uns 30 mesos. "És una via molt important ja que alguns dies hi passen 40.000 vehicles diaris", destaca.

