Govern obert: més transparència i dades a disposició de la ciutadania​

Què es pot trobar al Portal de Dades Obertes?



El Portal de Dades Obertes de la Generalitat permet fer el següent:



1. Obertura de dades d’interès públic



📈 Es tracta del principal catàleg de dades obertes de Catalunya

📈 Es publiquen dades subjectes a la Llei de transparència i d’altres d’interès públic

📈 Les dades es poden visualitzar i descarregar en múltiples formats

📈 Qualsevol persona pot enllaçar al seu portal web les dades publicades al portal de dades obertes



2. Automatització de processos i integració d’aplicacions



📉 El portal de dades obertes pot servir com a única font de dades per compartir entre diferents departaments

📉 Evita la connexió directa entre sistemes d’informació interns i redueix costos

📉 El gestor d’aplicacions ofereix la possibilitat de connectar aplicacions al portal que carreguin o descarreguin les dades automàticament



3. Creació de visualitzacions



📊 Qualsevol persona pot dissenyar visualitzacions simples i atractives per mitjà de les eines del portal de dades obertes

📊 Els departaments de la Generalitat poden realitzar visualitzacions a partir de les dades obertes i incrustar-les fàcilment als seus webs

El govern obert és una forma de concebre les relacions entre la ciutadania i l’Administració pública basada en l’obertura de la informació pública, l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva, la cocreació de polítiques públiques i el retiment de comptes cap a la ciutadania. L’element principal de qualsevol política de govern obert és la ciutadania que és qui pot fer ús de les dades i de la informació que se li ofereix per col·laborar en la millora del funcionament de l'administració.La secretaria de Transparència i Govern Obert , adscrita al Departament d’Acció Exterior i Transparència, té la missió d’impulsar i promoure el govern obert dins la Generalitat, amb polítiques que persegueixen una comunicació bidireccional, permanent i transparent entre l’Administració i la ciutadania.La Generalitat es planteja cinc grans reptes en matèria de govern obert: Apoderar la ciutadania fent accessible la informació pública de manera comprensible i didàctica, impulsar la generació de valor social a través de l’ús de les dades obertes i assegurar alts nivells d’ètica i qualitat en tots els projectes i serveis públics. També incorporar de forma habitual la participació ciutadana i de la societat civil en l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques i impulsar, en xarxa amb tots els actors públics i privats, el canvi cultural i organitzatiu, que requereix el govern obert.La ciutadania pot participar en les polítiques de govern obert per mitjà de diferents portals impulsats per la Generalitat: transparenciacatalunya.cat . Incorpora la informació de les administracions locals i altres administracions i entitats catalanes dadesobertes.gencat.cat . Hi ha publicades les dades de caràcter públic de la Generalitat amb l’objectiu de fomentar-ne l’ús i la reutilització participa.gencat.cat . Portal de participació ciutadana des d’on es pot accedir als òrgans estables de participació i als processos de participació ciutadana promoguts per la GeneralitatEl Pla de Govern Obert 2017-2018 va eixamplar l’abast de les polítiques de transparència dutes a terme fins al moment i agrupades al Pla estratègic de Transparència 2015-2017. Preveia 5 àmbits d’actuació: transparència, dades obertes, bon govern, participació ciutadana i canvi cultural. El grau de compliment de les més de cent accions contemplades al pla va ser del 72.8%.Aquest mes de juny s’ha aprovat el Pla de Govern Obert 2019 -2020 que pren com a base el pla anterior i fixa el marc estratègic en matèria de dades obertes, transparència, participació ciutadana i integritat pública. El Pla defineix 7 àmbits d’actuació (4 estratègics i 3 transversals), 7 objectius estratègics i 24 objectius operatius, amb un total de 132 actuacions.El pla s’implementarà de manera transversal a tots els departaments, i incorpora novetats per a potenciar el treball en xarxa, la presència internacional, la implicació de la societat i l’adequació de les infraestructures. S’han tingut en compte els objectius de l’Agenda 2030, especialment l’ODS 16, s’han incorporat projectes tenint en compte l’enfocament de gènere i el pla es compromet amb l’estratègia global de l’ Open Data Charter , l’organització internacional que impulsa les dades obertes i amb la que Catalunya col·labora, i que defensa que les dades han de seguir els criteris següents:📊 Obertes per defecte📊 Actualitzades i exhaustives📊 Accessibles i utilitzables📊 Comparables i interoperables📊 Que millorin la governança i la participació ciutadana📊 Que promoguin el desenvolupament inclusiu i la innovacióEl mes de novembre del 2018 es va presentar el portal participa.gencat.cat . Es tracta d’una plataforma que va néixer el 2015 però que s’ha renovat. És una eina de comunicació bidireccional a través de la qual els diferents departaments de la Generalitat ofereixen als ciutadans la possibilitat d’implicar-se, virtual o presencialment, en els processos participatius relacionats amb les polítiques públiques impulsades pel Govern, els consells de participació de la Generalitat o el procés de creació de normes promogudes per l’executiu.Actualment el portal compta amb més de 4.700 persones inscrites i més de 1.300 propostes registrades. Hi ha hagut 11 processos participatius fins ara , com són el Pla Europa, Construïm l’Òmnia de futur, La Meva Salut, l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 i Aliança Catalunya 2030, L’espai de menjador escolar, l’Elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya i Un nou model energètic per Catalunya.

