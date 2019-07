Iñaki Urdangarin, a la presó almenys fins per Nadal

El cunyat del rei d'Espanya, Iñaki Urdangarin, es quedarà a la presó de Brieva almenys fins per Nadal.Condemnat a cinc anys i 10 mesos pel cas Nóos, Urdangarin no podrà obtenir encara el tercer grau després que la junta de tractament de la presó on hi està complint condemna així ho hagi decidit.Serà a partir del mes de desembre quan podrà començar a demanar permisos de sortida atès que actualment està en règim de segon grau, el més comú entre els presos i que no i permet sortir de la presó. Urdangarin va entrar el 18 de juny de l'any passat al centre penitenciari d'Àliva, on es l'únic home.

