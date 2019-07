VÍDEO Ensurt d'una família irlandesa en una carretera catalana

Terrible ensurt el que s'ha endut una família de turistes irlandesos que circulava per una carretera a Hostalric, a la Selva. Una peça metàl·lica es va encastar al vidre i el va travessar, ferint lleument el conductor.Segons ha confirmat la Policia Local d'Hostalric a, els fets van passar dimecres a la carretera C-35 quan venien de Sant Celoni i la família, formada per dos adults i tres menors, van rebre l'impacte de la peça al parabrises. Segons es desprèn de les imatges, la peça podria haver sortit rebotada des del carril contrari cap al vehicle, travessant el parabrises.L'objecte va ferir lleument el conductor. Després de l'ensurt, la família va seguir el seu camí fins arribar a Hostalric, on van adreçar-se a la comissaria de la Policia Local. Els agents van ajudar-los en totes les gestions i els van facilitar el contacte amb un taller local, que els va reparar el vidre el mateix dia i els va cedir un vehicle de cortesia.Pel que fa a la peça que va provocar l'impacte, desconeixen d'on pot haver sortit, però es tracta d'un material molt pesat.

