Restablerta totalment la circulació dels trens AVE entre Barcelona i Figueres

La circulació dels trens AVE entre Barcelona i Figueres ha quedat totalment restablerta prop de tres quarts de cinc de la matinada d'aquest dissabte, segons ha informat Adif.L'avaria, que ha afectat unes 4.000 persones i 15 trens, va començar al voltant de tres quarts de vuit del matí de divendres amb una incidència a la catenària a l'alçada de Montcada i Reixac, i a dos quarts de quatre de la tarda es va restablir parcialment, per una via, la circulació.L'avaria també ha causat retards en els trajectes entre Barcelona i Madrid, i segons Renfe es van activar trens que es trobaven fora de servei per minimitzar els efectes. Pel que fa als viatgers entre Figueres i Barcelona, al llarg del matí van ser derivats al servei Regional i de Mitja Distància.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor