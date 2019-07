Els conductors d'Alsina Graells convoquen una vaga per reivindicar millores laborals

Els conductors d'autobusos de la companyia Alsina Graells de tot Catalunya (Barcelona, Lleida, Vielha, Berga, Manresa i Solsona) han decidit fer vaga els propers dies 1, 2 i 3 d'agost, a fi de reivindicar els seus drets laborals."Durant nou anys hem estat lliurant de manera desinteressada una hora diària de la nostra feina a l'empresa sense rebre'n cap remuneració econòmica. Ara reclamem que se'ns aboni, en el futur aquesta hora, a la qual cosa l'empresa ens ho nega", asseguren els treballadors, que asseguren que se'ls hi nega "l'aplicació de la sentència 532/2018 del Tribunal Suprem, per la qual s'ha d'abonar el concepte de "bossa de vacances" en base a l'esmentada sentència."Tot això suposa la pèrdua d'un bon percentatge d'allò que ens correspon i va en detriment del nostre poder adquisitiu i vulnera els nostres drets laborals", apunten.La convocatòria de vaga té per objectiu que l'empresa deixi sense efectes les mesures de modificació substancial de les condicions de treball i inaplicació de conveni col.lectiu comunicades durant el mes de juny de 2019 i que es comencin a fer gestions per a resoldre les diferències i que s'obri un procés de reunions.Els serveis mínims per aquestes dates encara no s'han dictaminat.

