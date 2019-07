L'Atlético humilia el Madrid amb una golejada històrica

El Real Madrid ha perdut aquest dissabte contra l'Atlético en un partit amistós a Estats Units que passarà a la història per l'humiliant resultat. Els de Zidane han caigut per 3 a 7 en un matx en el qual els matalassers han passat per damunt dels blanc en totes les línies.A la primera mitja hora els de Simeone ja guanyaven per 0 a 4 i han marxat al descans amb una maneta de gols increïble. A la represa, el Real Madrid ha marcat el primer al minut 59, però l'Atlético ha seguit imposant el seu joc fins arribar als set gols.A les acaballes del partit, Benzemà i Javi Hernández han maquillat una mica el resultat final.

