Es manté la vaga d'Iberia per al cap de setmana al Prat després de no arribar a cap acord

La mediació entre el personal de terra d'Ibèria i la direcció de la companyia aèria que s'ha celebrat aquest divendres a la tarda al Departament de Treball ha acabat sense acord, segons han confirmat a l'ACN fonts de la negociació. Així doncs, la vaga convocada per al cap de setmana a l'aeroport del Prat es manté.La reunió, que s'ha celebrat al Departament de Treball, ha durat sis hores, però no ha servit per trobar punts d'entesa entre les dues parts que permetessin fer marxa enrere pel que fa a l'aturada del servei. Les dues parts ja s'havien reunit dijous també sense arribar a cap acord. El personal de terra d'Iberia dona servei a 27 companyies a l'aeroport de Barcelona, per la qual cosa, el número de vols afectats podria ser de l'ordre de 1.000 durant el termini previst de la vaga.