Mas anima a resistir els «cops més durs» després de la condemna pel 9-N

Artur Mas ha animat aquesta tarda a resistir "fins i tot els cops més durs" de l'Estat contra el procés sobiranista, i ha considerat que la "repressió" forma part del que cal suportar per a la "defensa del dret a l'autodeterminació" i per aconseguir "un país sobirà".L'expresident de la Generalitat ho ha dit durant la inauguració de l'escola d'estiu de la JNC hores després que el Tribunal de Comptes hagi augmentat les multes contra ell, Ortega, Rigau, Homs i sis persones més per l'organització del procés participatiu del 9 de novembre del 2014. Mas, que ha anunciat que recorreran la decisió davant del Tribunal Suprem, ha alertat que el Tribunal de Comptes ha començat per ells, però no s'aturarà aquí.L'exlíder de CiU també ha opinat que l'acció del Tribunal de Comptes contra ells, igual que la presó preventiva, són un "avís a navegants" que l'Estat fa als que vulguin comprometre's amb la causa sobiranista. I ha afegit, en aquest sentit, que la "persecució econòmica" és de les que "pot fer més por".Ha reiterat que, sense necessitat de "fer el milhomes", cal buscar el "sentit últim" del que està fent el moviment sobiranista i entendre que aquesta fi comporta la "repressió" de l'Estat.Quan falten pocs mesos perquè venci la inhabilitació que l'aparta dels càrrecs públics , Mas ha subratllat que està "en actiu i compromès", però ha afegit que no "en primera línia", i ha recordat que per la seva "trajectòria política" no li cal completar cap currículum.

