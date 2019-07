Amics de la Unesco de Barcelona i la Fundació Víctor Grífols debatran sobre els nous reptes de la bioètica

Els nous reptes de la reproducció humana, els misteris del cervell, el futur de la genètica, el control de les nostres dades de salut, els problemes de la soledat i l'envelliment, el final de la vida... Aquests temes vinculats a la bioètic i a la vida humana generen un intens debat i han esperonat Amics de la Unesco de Barcelona (AUB) i la Fundació Víctor Grífols a sumar esforços per organitzar conjuntament un cicle de conferències per debatre'ls amb profunditat. Per això han signat un conveni per engegar aquest programa -dins de la secció "Espais de reflexió" d'AUB- que s'iniciarà el proper 1 d'octubre, precisament sobre la reproducció humana.El conveni és important perquè suposa el treball conjunt de dues entitats emblemàtiques. Amics de la Unesco de Barcelona és la primera entitat Unesco creada a l'estat espanyol. Va ser fundada el 1959 per defensar els valors de la cultura, l'educació i la ciència. Continua sent, com aleshores, una associació independent basada en l'activitat dels seus socis, i un exemple de bona feina i servei al país des d'una catalanitat compromesa socialment.La Fundació Víctor Grífols i Lucas està vinculada a la companyia Grífols, especialitzada en salut i medicina biològica, un referent mundial. La fundació es va crear per esperonar el debat i la reflexió sobre els aspectes vinculats a l'ètica i la salut. Aquest divendres, la directora general, Núria Terribas, i la presidenta d'Amics de la Unesco, Rosa Maria Pujol, han signat el conveni que farà possible el cicle. És un exemple de les moltes activitats que es generen des de la societat civil.

