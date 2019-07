El Consell per la República pressiona per tenir una estratègia unitària a l'octubre

El vicepresident del Consell per la República, Toni Comín, ha assegurat que la sentència del cas l'1-O "obliga" a les forces sobiranistes a tenir una estratègia unitària "a partir del mes d'octubre". "És molt important crear un marc de confiança i de diàleg que generi capacitat per consensuar", ha reclamat l'exconseller en declaracions als mitjans després d'acabar la reunió del seu Consell de Govern amb el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest divendres a Waterloo.Segons ell, la reunió ha sigut "molt satisfactòria" i "s'ha avançat moltíssim" per "construir la unitat estratègica de l'independentisme". "És evident que l'independentisme per avançar de manera seriosa necessita una estratègia unitària", ha reivindicat.En aquest sentit, Comín ha defensat que el Consell cada cop "representa millor la pluralitat de l'independentisme", tot i reconèixer que no hi ha tots els seus actors.L'exconseller ha admès la "complexitat" d'articular una estratègia unitària de les forces independentistes i ha assegurat que tant "la repressió" de l'estat espanyol com "el cicle electoral" han dificultat aquest front comú. Comín creu que ara hi ha "millors condicions" per tenir l'estratègia "més clara".

