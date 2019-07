ENQUESTA Com prefereixes veure les pel·lícules: doblades o amb subtítols?

Un crítico de cine que habla de una película que ha visto doblada es como si yo hago una crónica de un partido que he escuchado por la radio. — Antonio de la torre (@atorrem) July 25, 2019

L'eterna discussió dels amants del cinema torna a estar sobre la taula. Les pel·lícules s'han de veure en versió original o el doblatge no és cap impediment per gaudir-ne? La temàtica ha tornat a aflorar a les xarxes socials arran de l'actor Antonio de la Torre, guanyador del Goya al millor actor per El Reino, on s'ha queixat dels crítics de cinema.La valoració de l'actor malagueny ha estat rebuda per parts iguals a les xarxes, amb els detractors del doblatge i aquells amants, defensors i salvaguardes de la feina dels actors i actrius de doblatge. Per això mateix us fem aquesta pregunta.

