Els vigilants dels controls de seguretat del Prat convoquen una vaga indefinida a partir del 9 d'agost

El comitè d'empresa de Trablisa, empresa concessionària del servei de vigilància als controls de seguretat de l'aeroport del Prat, convocarà vaga indefinida a partir del 9 d'agost. Fonts del comitè han avançat a l'ACN que registraran la vaga el proper dilluns, recuperant així l'aturada que volien fer aquest juliol i que al final van anul·lar.En aquell moment, el comitè reclamava que es complissin tots els punts del laude dictat fa dos anys, especialment en relació al plus de productivitat de 150 euros i als descansos reglamentaris. La convocatòria de vaga, però, no va prosperar perquè el sindicat USO havia denunciat el plus a l'Audiència Nacional, segons va advertir Trablisa, i això la feia il·legal. Ara el comitè ha constatat que la denúncia no existeix.Com que no hi ha cap impediment legal per convocar una aturada, apunta el comitè d’empresa, els treballadors seran cridats a la vaga pel proper 9 d’agost per tal d’exigir que es respectin els punts del laude. En paral·lel, el comitè d’empresa ha anunciat que denunciarà Trablisa per haver forçat la des convocatòria de la protesta del juliol amb arguments falsos.