Els llamps causen quatre incendis forestals simultanis a les Terres de l'Ebre

La sequera i les tempestes amb càrrega eléctrica que s’han produït esta tarda a les Terres de l’Ebre han donat les condicions idònies per provocar quatre incendis forestals a les Terres de l’Ebre, que en tots els casos estan tenint poca afectació. Els Bombers treballen per controlar o acabar d’extingir tots els focs, que s’han encés als termes municipals del Pinell de Brai, Móra d’Ebre, Bot i Gandesa. El del Pinell, segons informen els Bombers, ha quedat estabilitzat a les 17.04 hores, el de Móra d’Ebre ja està extingit; el de Bot està controlat des de les 18.26 hores, i ara estan remullant la zona; i finalment el de Gandesa, en el que sobretot hi han intervingut Agents Rurals i ADF, ha estat apagat a les 17.39 hores. La tempesta, però, també ha provocat precipitacions, en poca quantitat, però ajuden a apagar les flames.A més a més, també s'ha declarat un petit incendi a Pratdip, al Baix Camp (foto) que està estabilitzat.

