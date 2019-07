​Joan Baez visita Carme Forcadell a la presó

L'artista nord-americana Joan Baez ha visitat aquest divendres l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric, a Tarragona. En declaracions a TV3, recollides per Europa Press, a la sortida de la presó, Baez ha destacat que Forcadell li ha semblat "una dona molt forta, però també trista"."La seva família només la pot visitar un dia a la setmana durant una hora. O dos dies a la setmana durant mitja hora. I això costa d'entendre des d'aquí fora. No sabem com t'ha de fer sentir", ha lamentat.Baez va actuar aquest dijous a Sitges en la seva gira de comiat Fare Thee Well... Tour 2019 i s'acomiadarà del públic català aquest dissabte amb un concert al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), en el qual s'han exhaurit les entrades. Baez ha mostrat en diverses ocasions el seu suport als presos independentistes.En un moment del concert d'aquest dijous a Sitges, Baez ha convidat a pujar dalt de l’escenari Mario Muñoz per a interpretar el tema Als teus ulls, la versió en català del tema original de Peter Gabriel In Your Eyes, versionada conjuntament per al mateix Peter Gabriel amb Joan Baez, Lluís Llach i Gemma Humet.

