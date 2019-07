IU pressiona Iglesias perquè pacti amb el PSOE encara que no entri al govern

‼️ Comunicado de IU acerca de la investidura fallida de julio 2019



🔗 Versión web: https://t.co/7d7orde4rE



📄 Versión .pdf: https://t.co/ZOHjT1UoQZ pic.twitter.com/x2Vb20ewq6 — Izquierda Unida🔻 (@iunida) July 26, 2019

Izquierda Unida (IU) ha demanat a Podem i a Pablo Iglesias que pactin un govern amb el PSOE encara que la formació lila no en formi part. A través d'un comunicat, el partit d'Alberto Garzón ha pressionat Iglesias per arribar a un acord programàtic amb Pedro Sánchez i facilitar així la seva investidura com a president del govern espanyol.La formació de Garzón també insta al partit socialista a no deixar enrere els votants de l'esquerra i aconseguir així el primer govern de coalició de la història de l'estat espanyol amb dos partits d'ideologia d'esquerres."Exigim al PSOE que no incompleixi la seva principal promesa electoral i aposti decididament per un govern d'esquerres, fent cas al clam popular que reclama un acord d'esquerres en lloc de cedir davant les pressions dels poders econòmics", expliquen en el comunicat que han fet públic a través del seu compte de Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor