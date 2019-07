Nostrum tancarà les cuines centrals de Sant Vicenç de Castellet i acomiadarà la plantilla

L'empresa Nostrum tancarà les seves cuines centrals, a Sant Vicenç de Castellet, el que obligarà a acomiadar els treballadors de les instal·lacions mitjançant un ERO. Segons expliquen en un comunicat l'empresa, la societat Home Meal Replacement (HMR), l'ERO ja s'hauria acordat aquest mes de juliol amb els treballadors. L'empresa, que es troba en procés concursal des del març, ha anunciat una aliança estratègica amb l'empresa Masia Artesana perquè s'encarregui d'elaborar els productes comercialitzats amb la marca Nostrum.Segons l'empresa HMR, amb el tancament i la nova aliança volen garantir "la viabilitat futura de la societat i la sortida del procés concursal el 2020". Diuen que l'acord garantirà la continuïtat d'alguns dels valors més importants de la marca. També asseguren que aporta "una major traçabilitat del producte des de l'origen de la matèria primera fins al plat final". Recorden que la Família Tero, propietària de Masia Artesana, vuitena generació d'agricultors, és una marca de referència en producció de porc ecològic a nivell nacional i en 2014 va adquirir una planta de plats preparats per a iniciar el seu camí en la categoria dels Ready Meals. La nova aliança, afegeixen, permetrà a la marca incorporar noves línies de producte concorde a les noves tendències alimentàries.HMR va declarar-se en concurs de creditors el passat mes de març i va destituir el fins aleshores president de la firma, Quirze Salomó. La plantilla va anunciar llavors la intenció de fer vaga per exigir el sou dels darrers dos mesos i la paga de Nadal. L'empresa, però, es va comprometre a abonar-los el deute pendent i no la van arribar a realitzar.

