VÍDEO Una espectacular calamarsa obliga a aturar la segona etapa alpina del Tour

La 19ème étape du Tour de France est arrêtée ! @LeTour pic.twitter.com/ERJGrJhiuW — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 26, 2019

La 19a etapa del Tour de França, la segona alpina, s'ha vist afectada per una forta calamarsa que ha obligat a finalitzar-la abans d'hora per un alt risc d'accidents amb els ciclistes. Diverses zones s'han vist col·lapsades per la calamarsa i altres trams han patit despreniments, fet que impedia qualsevol tipus de circulació.S'ha donat per acabada en la pujada al sostre del Tour, el Col de l'Iseran, a 2.700 metres. La direcció de la cursa ha pres aquesta decisió perquè cap ciclista resultés ferit i per les previsions de mal temps en les pròximes hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor