L'Ajuntament de Tarragona torna a penjar la pancarta pels presos polítics al balcó

El ayuntamiento de Tarragona despierta más neutro, para q todos sus vecinos lo sientan como suyo.



Resistencia Alta Tabarnia retira lona colocada a las 11 de la mañana.



Ni 24 horas a durado, porfavor no vuelvan a prevaricar... pic.twitter.com/h9JCED7f5M — Resistencia Alta Tabarnia (@TabarniaSur) July 26, 2019

L'Ajuntament de Tarragona torna a penjar la pancarta en solidaritat amb els presos polítics després que un grup de persones arrenqués aquesta matinada la que hi havia penjada. Segons ha pogut saber, el govern municipal, liderat per Pau Ricomà (ERC) ha encarregat a la mateixa empresa que fes una nova pancarta.Pocs minuts abans de les 15 h, personal de l'Ajuntament l'ha tornat a penjar, amb el mateix sistema d'ancoratge que l'anterior.La setmana que ve, l'executiu municipal donarà de tots els detalls del procés d'adquisició de les pancartes -d'on surten els diners per comprar-les- i què faran si la tornen a arrencar. Cal recordar que cada pancarta costa, almenys, uns 359 euros.Aquesta matinada, un grup de persones, que formen part de l'anomenada Resitencia Alta Tabarnia, han utilitzat una perxa amb un objecte tallant en un extrem per poder arrencar de la façana del consistori la pancarta reivindicativa, la qual estava subjectada amb unes brides.Segons fonts de l'Ajuntament, la Guàrdia Urbana de Tarragona està investigant els fets. El guàrdia que vigila el consistori durant la nit ha sentit sorolls al carrer i després de veure que unes persones estaven traient la pancarta, ha alertat a la policia tarragonina. Quan han arribat al lloc, ja no hi havia ni rastre de les persones ni de la pancarta.

