VÍDEO La xarxa esclata d'alegria amb el tràiler sorpresa de «Zombieland 2»

Confirmat el retorn de la comèdia plena de zombies que va enamorar milions de fans arreu del món fa deu anys: Zombieland. Sony Pictures ha presentat aquest divendres com a sorpresa el tràiler de la segona entrega d'aquesta divertida història apocalíptica d'un grup de supervivents que han d'enfrontar-se a un planeta infestat de zombies.El cartell de luxe que va enlluernar la gran pantalla amb la seva química repeteix integrament: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone i Abigail Bresnin. Deu anys després de la primera entrega i diversos anys posteriors dins la història, els personatges s'hauran d'enfrontar a nous reptes, amb nous protagonistes i nous paisatges. La Casa Blanca es convertirà en un dels refugis per a sobreviure i actors com Rosario Dawson, Zoey Deutch o Luke Wilson s'afegiran a la història.La xarxa ha rebut amb una gran alegria el primer tràiler de Zombieland: Double Tap, escenificant la gran estima que té el públic generalista de la primera pel·lícula sobre zombies. El film va significar un auge per les carreres d'actors joves com Eisenberg o Stone. Encara no hi ha data d'estrena per a la nova entrega.

