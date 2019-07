FOTO Romeva felicita amb un dibuix el discurs de Rufián durant la investidura de Sánchez

El dibuix de Romeva dedicat a Rufián Foto: Cedida

El conseller de la Generalitat empresonat a Lledoners, Raül Romeva, ha felicitat el discurs i les intervencions de Gabriel Rufián durant el debat d'investidura a Pedro Sánchez a través d'un dibuix fet des de la presó catalana.Romeva, efusiu, es posa "als peus" de Rufián pel seu discurs durant la sessió d'investidura que va acabar fracturant el PSOE amb Podem, sense concloure amb Sánchez com a president del govern espanyol. "Un missatge imponent, un discurs enorme, una veritat inapel·lable" assenyala Romeva. Tot i que el dibuix marqui la data del 21 de juliol, és d'avui divendres 26.Rufián va convertir el seu discurs al ple d'investidura de dimarts al matí en un clam contra la "irresponsabilitat" d'una repetició electoral que, ha afirmat, pagaria tota l'esquerra i que només seria una segona oportunitat del tripartit de dretes en forma de "ruleta russa".Rufián va argumentar dimarts, en la sessió d'investidura, que el "bloqueig naïf" no és la solució ni és efectiu sinó fer propostes "que esperen contrapropostes" i formar taules de negociació on hi càpiga tot i tothom "i on ningú hagi de deixar de ser el que és". Va marcar distàncies amb les posicions més essencialistes afirmant que a ell no el "roba Espanya, sinó Rato, Bárcenas, Mllet i Pujol".El portaveu d'Esquerra llençava un avís final al candidat del PSOE: "No subestimi la nostra fortalesa i la nostra determinació perquè som un partit amb 88 anys d'història que ha patit presó, exili i afusellaments. Esperem el millor però estem preparats pel pitjor. Som el fruit de moltes derrotes, però la llavor de totes les victòries. Per estendre la mà a algú hi ha de ser", va concloure.

