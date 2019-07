«Patchwork»: el torneig dels cobrellits

De petits, les paraules Sargir Apedaçar ens recordaven que no estàvem vivint uns moments massa folgats i calia ajustar les despeses de casa. Avui, Sargir i Apedaçar no són una necessitat i s'han convertit en un hobby, però sembla que hem oblidat les nostres paraules i les hem substituït per un anglicisme, que fa més modern: patchwork.El Patchwork és una forma de costura que consisteix a apedaçar diferents trossos de tela per formar-ne una de més gran. Tot i que és una paraula que tenim associada a una activitat lúdica, originàriament està associada a la confecció dels cobrellits de les llars. Com ja ens ha passat en altres ocasions, a vegades algú és capaç de fer un joc de taula dels temes més inversemblants: anem a jugar a fer patchwork. "Patchwork" és únicament per a 2 jugadors, els quals, com si es tractés d'un concurs televisiu, us enfrontareu per confeccionar el millor cobrellit utilitzant la tècnica del patchwork.Com que tindreu un temps limitat, haureu de triar amb cura quins retalls incorporeu al vostre cobrellit, doncs segons la mida i la forma del pedaç, trigareu més o menys a afegir-lo. També caldrà que valoreu afegir-hi bonics botons que sempre fan que el conjunt sigui més vistós i us ajudaran a tenir una millor valoració del jurat. Malauradament tots els pedaços són comuns, així que intenteu que el vostre rival no s'emporti els que necessiteu per poder apedaçar perfectament en aquell forat que us queda al mig del vostre cobrellit.Tot i la serenitat que transmet practicar el patchwork, un joc només per a dos jugadors implica un enfrontament directe on haureu de vetllar tant per fer bé el que feu vosaltres, com dificultar-li les coses al vostre rival.El que primer us cridarà l'atenció serà un bon grapat de pedaços de formes variades que us recordaran les peces del Tetris. Gestionar-los bé és el que us portarà a la victòria: triar encertadament a on posar-los dins de l'esquema del vostre cobrellit, encaixar-los el millor possible sense que quedin forats entre ells i fer-lo el més gran possible.Però no només us haureu d'esforçar a fer-ho tan bé com pugueu, sinó que haureu de vetllar per no deixar-li fàcil al vostre rival. Disposareu els pedaços a la taula en una fila i quan us toqui podreu prendre un dels tres següents de la fila; així que segons el que agafeu, determinareu els tres que podrà agafar el vostre contrincant. A vegades pot ser més important agafar un pedaç no gaire bo per vosaltres si amb això eviteu que ell se n'emporti un que li va perfecte.I finalment tindreu un tercer dilema, optimitzar el temps de confecció del cobrellit. Cada pedaç us costarà un temps determinat de cosir-lo al vostre cobrellit. Tindreu una quantitat de caselles de temps per poder confeccionar-lo i cada pedaç us en consumirà una part. Els més grans us ajudaran a fer més gran el cobrellit, però també us requeriran més temps. Els petits encaixen millor amb els altres pedaços i necessites poc temps, però us donaran pocs punts.Quan un joc li suposa al jugador haver debatre's constantment sobre quina és la millor decisió que pot prendre, senyal que estem davant d'un molt bon joc, i "Patchwork" és una magnífica demostració de què es poden fer grans jocs només per a dos jugadors.PatchworkUwe RosenbergMaldito Games15-30 minutsa partir de 8 anys

