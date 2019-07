FOTOS i VÍDEO Un accident entre una autocaravana i una caravana talla l'AP-7 a la Roca del Vallès

Seguim amb retenció molt important a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès per l'accident sentit Barcelona. pic.twitter.com/GnbewATXeK — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) July 26, 2019

L'accident ha tallat l'AP-7 en sentit sud. Foto: SCT

Un accident entre una autocaravana i un turisme que remolcava una caravana ha obligat a tallar l'autopista AP-7 a l'alçada de la Roca del Vallès. El sinistre ha passat en sentit sud, i ara per ara no es té constància de ferits.L'accident ha passat a les 11.57 hores, i els Bombers hi han destinat dues dotacions, que han hagut de redreçar l'autocaravana, que havia quedat bolcada. A més, ha calgut protegir la bombona de butà que carregava i netejar la via.Pels volts de les 13.30 hores s'ha reobert un dels carrils, però genera cues de 8 quilòmetres en sentit sud i 5 en sentit nord.

