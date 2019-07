Presó per a l'autor del crim masclista de Terrassa

El jutjat de violència sobre la dona de Terrassa ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que aquest dimecres va matar la seva esposa en un pis del centre de Terrassa . El magistrat ha acordat la mesura cautelar d'ordre d'allunyament dels menors.El jutge ja rebut avui el detingut, que estava sota custòdia policial des de dimecres. L'acusat, que ha estat vist pel metge forense, s'ha acollit al seu dret a no declarar.Aquest 2019 quatre dones catalanes han estat assassinades, dues de les quals a la ciutat vallesana. Ahir es van celebrar minuts de silenci arreu del país, però amb epicentre al CAP Est, on la víctima treballava com a metgessa, i davant de l'Ajuntament.L'alcalde, Jordi Ballart, va decretar tres dies de dol per la tràgica mort.

