El Tribunal d'Estrasburg rebutja la demanda ciutadana contra l'aplicació del 155

El Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) ha inadmès la demanda que 83 persones van presentar contra la decisió adoptada pel Senat el 27 d'octubre de 2017 que donava el vist-i-plau perquè el govern espanyol pogués aplicar l'article 155 a Catalunya La decisió judicial no entra en el fons de la qüestió i rebutja la demanda per motius de caràcter formal, segons ha explicat l'associació Advocacia per la Democràcia a Lleida.Estrasburg entén que no tenen legitimitat per engegar aquest procés ja que són els càrrecs electes i no els electors els únics que poden mostrar el seu desacord per una decisió del Senat com la d'aplicar el 155 a Catalunya. El no del TEDH se suma al no inicial del Tribunal Constitucional

