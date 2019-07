Llach situa el Consell per la República com a «única plataforma unitària» de l'independentisme

El president del Consell Assessor per a l'Impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent , Lluís Llach, ha assegurat aquest divendres que el Consell per la República és "única plataforma unitària" de l'independentisme que "existeix". "És molt positiu com a precedent i exemple", ha dit.En declaracions als mitjans abans de reunir-se amb l'entitat a Waterloo, el cantant ha reclamat a la classe política una "estratègia" on el moviment independentista es pugui "identificar". "Seria el moment i no s'hauria de retardar gaire més", ha alertat, recordant que al carrer s'exigeix la unitat estratègica.Sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez d'aquest dijous, Llach creu que no té "lògica" i ho atribueix a la intenció "d'ajornar" la formació de govern "fins que l'Ibex-35" en decideixi la composició. "No sé si estem investint un president del govern espanyol o de l'Ibex-35", ha criticat

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor