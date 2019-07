Arxivada la causa sobre el suposat espionatge dels Mossos a líders unionistes

L'Audiència de Barcelona ha descartat que els Mossos d'Esquadra espiessin polítics i líders unionistes. Els magistrats conclouen que no es pot afirmar que existís una ordre general per investigar i obtenir dades de persones o col·lectius per raó de la seva ideologia, i ha decidit arxivar el cas.El tribunal considera que els seguiments es van fer per evitar agressions i en cap moment es va envair la intimitat dels afectats. Tot i així, segons s'explica en la interlocutòria, l'arxivament és provisional i es podria reobrir el cas si apareixen noves proves.La causa va començar a partir del material que la Policia Espanyola va intervenir el 26 d'octubre del 2017 als Mossos. La policia catalana duia 36 caixes de documents a la incineradora de Sant Adrià del Besòs. L'ordre la va donar la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.La decisió d'arxivar el cas suposa un nou cop a les tesis que volen criminalitzar l'independentisme dos dies després que el mateix tribunal acusés la policia espanyola d'incomplir el seu protocol l'1-O i de no "esgotar els mitjans no violents" abans d'actuar a l'IES Pau Claris.

