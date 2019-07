VÍDEO La imprudència d'un camioner que posa en risc la resta de conductors a l'AP-7

Conduir un vehicle comporta una gran responsabilitat, i en el cas de camions de gran tonatge, encara més. Un lector deha pogut enregistrar un doble avançament de camions en plena AP-7, un fet que està tipificat com una infracció greu i que comporta una multa de 200 euros.L'enregistrament es va fer el passat mes de maig a l'alçada de Sant Celoni en sentit nord. En el vídeo es pot veure un camió circulant pel carril de la dreta i un altre que l'avança pel carril del mig. Ara bé, un tercer camió se suma als avançaments, aquest cop pel carril de l'esquerra, un fet que no només obstrueix el pas dels altres vehicles que vulguin superar els dos camions, sinó que posa en risc la seguretat de la resta de conductors.Fonts dels Mossos d'Esquadra han detallat aque aquesta és una infracció de caràcter greu que comporta una multa de 200 euros, però no la retirada de punts del carnet de conduir. No obstant, aquest tipus de fets no són denunciables d'ofici, és a dir, que el cos no pot actuar sense una denúncia prèvia, tot i disposar de fotografies o vídeos.Per aquest motiu, si un usuari presencia una conducta d'aquestes característiques i disposa de material gràfic, recomanen adreçar-se a una comissaria del cos i interposar una denúncia voluntària amb el dia, l'hora i el material de què es disposi per poder actuar contra els infractors.

