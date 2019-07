La Moncloa allunya la coalició amb Podem i augmenta la pressió sobre la dreta

La Moncloa colla PP i Ciutadans perquè "assumeixin responsabilitats" amb una abstenció a Pedro Sánchez i evitin la repetició de les eleccions. "Hem tingut la càrrega absoluta de la responsabilitat i, ara que no hi ha candidat, són els altres els que han de moure les peces oportunes", ha apuntat la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Per què no hi ha candidat? Perquè el Congrés va tombar la investidura de Sánchez i, en aquests moments, Felip VI ha decidit deixar per més endavant una nova ronda de contactes . El govern de coalició, però, queda allunyat: "S'ha explorat i no ha funcionat"."Les urnes volien dos coses: que hi hagués govern ja, i que el govern fos socialista. Hem fet tot el que corresponia a aquesta lectura", ha assenyalat Calvo, que ha acusat el PP i Ciutadans de no "assumir" les seves "responsabilitats". "Les urnes els van col·locar per impedir un govern que depengués dels partits independentistes. No han mogut cap peça per evitar que hi hagi candidat a la investidura", ha apuntat la vicepresidenta del govern espanyol, que ha constatat que ara mateix no hi ha cap aspirant a la presidència a nivell formal i que el rellotge ja corre cap a noves eleccions.Podem també ha rebut crítiques per part de Calvo, especialment per haver bloquejat per segona vegada en tres anys la investidura d'un president socialista. En els dos casos, el damnificat ha estat Sánchez. "Haurà de meditar, haurà de fer una reflexió, perquè aquest rècord que té és lamentable", ha destacat la vicepresidenta. En tot moment ha insistit que l'aposta pel govern de coalició era ferma. "L'adversari polític d'Unides Podem no és el PSOE", ha reflexionat la dirigent socialista.En clau de calendari, Calvo també ha indicat que els "preocupa" assumir en funcions la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, prevista per finals de setembre o principis d'octubre. Malgrat això, existeix la possibilitat que el veredicte de Manuel Marchena, si hi ha comicis el 10 de novembre en cas que persisteixi el bloqueig, es pugui ajornar fins després de la repetició de les eleccions. L'activitat a la Moncloa no s'aturarà, perquè hi haurà consells de ministres cada setmana d'agost menys una."Hem volgut arribar al govern espanyol perquè havíem entès que era la voluntat escrita per la majoria de ciutadans. Però no llancem la tovallola: mantenim l'entusiasme intacte des del minut u, i així ho farem a cada instant", ha apuntat la dirigent del PSOE, que ha comparegut en el lloc habitual de la portaveu Isabel Celaá. També s'ha referit a la influència que pot tenir el Brexit en una hipotètica repetició electoral, tenint en compte que la data prevista per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea és el 31 d'octubre i agafarà l'executiu espanyol en funcions i, potser, en plena campanya.

