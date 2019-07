Rovira continuarà fent tàndem amb Junqueras al capdavant d'ERC

Poc a poc es va dibuixant l'executiva que Oriol Junqueras i el seu equip presentaran al proper congrés d'Esquerra. Segons ha pogut saber l'ACN, l'actual secretària general dels republicans, Marta Rovira, optarà a la reelecció en no considerar un impediment que estigui a Ginebra des que marxés per evitar la presó que altres líders independentistes estaven tenint.Així, el tàndem Juqueras-Rovira es mantindria al capdavant del partit, donat que, tal i com va avançar l'ACN, el líder dels republicans es presentarà de nou per ocupar la presidència d'ERC. En la mateixa candidatura, a més, hi haurà dos noms que destacaran.El vicepresident del Govern i la portaveu dels republicans, Pere Aragonès i Marta Vilalta, resulten així premiats per Junqueras i assumiran el dia a dia de la formació des dels seus nous càrrecs. Si el congrés ho ratifica, Aragonès ocuparà un càrrec de nova creació i serà el coordinador nacional d'ERC. Al seu costat, Vilalta ocuparà el lloc d'adjunta a la secretaria general.Junqueras, Rovira, Aragonès i Vilalta seran, doncs, els quatre noms que lideraran i portaran el pes del partit, sempre i quan el congrés que se celebrarà aquest estiu avali la proposta que ja s'ha formalitzat a nivell intern. De la mateixa manera, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, també forma part de la candidatura d'aquesta executiva aspirant a repetir com a vicesecretari d'Imatge i Comunicació. Al costat dels càrrecs que s'escolliran al conclave republicà hi haurà també a l'executiva altres noms que són membres nats pel càrrec institucional que ostenten, com el del president del Parlament, Roger Torrent, o el del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.Els membres de la candidatura de Junqueras, Rovira, Aragonès i Vilalta es van reunir aquest dijous per fer-se la primera foto abans de presentar-se davant la militància. Van escollir fer-ho a l'Arc de Triomf de Barcelona perquè va ser el lloc on Junqueras i Rovira es van conèixer anys enrere. Un simbolisme que no amaga que, si no hi ha cap sorpresa, la seva serà l'única candidatura a ocupar la direcció d'ERC i el 15 de setembre els militants només hauran de ratificar la seva composició votant-la a favor o rebutjar-la votant-hi en contra.Per sota dels quatre principals noms de l'organigrama hi ha la resta de l'executiva. A la candidatura figuren com a vicesecretaris generals de diferents àrees altres reconeguts republicans com Lluís Salvador (Coordinació Interna), Isaac Peraire (Vertebració territorial i Partit obert), Raquel Sans (Dones), Sara Bailac (Acció Política) i Marta Vilaret (Drets, llibertats i lluita antirepresiva). Completen la direcció Sus Martí (Organització), Cristina Gómez (Coordinació Municipal), Marc Sanglas (Estratègia Municipal), Eva Baró (Gestió del coneixement), Eduard López (Formació), Sílvia Casola (Transició Ecològica), Jordi Castellana (Treball i Política econòmica), Agnès Rotger (Drets socials i ciutadania), Natàlia Garriga (Educació, política cultural i esports), Jordi Solé (Internacional) i Jordi Roig (gerència i secretaria de Finances i recursos).En declaracions a l'ACN, el vicepresident del Govern i aspirant a coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que ha volgut liderar una nova candidatura a la direcció feta "en un clima de repressió però també d'esperança". "La repressió la volem combatre dotant el partit de mecanismes per superar-la i alhora reforçar els lideratges de Rovira i Junqueras. I amb esperança perquè ERC té un gran actiu electoral i som la referència en el camí de construcció cap a la república, cap a un futur de més justícia social i de llibertat nacional", ha explicat.Aragonès ha considerat l'executiva que presenta com "el desmentiment a aquells que van dir que havien escapçat l'independentisme". "El que fem és posar-hi més braços. Al costat de Rovira i Junqueras, incorporem un tàndem de treball", comenta en detallar el seu càrrec i el Vilalta. I és que, segons Aragonès, aquestes figures es posen en marxa per "suplir les mancances derivades de la repressió", de la presó de Junqueras i de l'exili de Rovira.Amb l'executiva que encapçala, Aragonès pretén que ERC lideri el camí cap a la república catalana. "A la independència arribarem amb grans majories, construint l'hegemonia política; i ERC avui és l'interlocutor que pot parlar i ampliar majories en tots els espais que encara no estan per la independència", ha assegurat en declaracions a l'ACN.Des de la presó de Lledoners, Oriol Junqueras ha fet arribar a l'ACN per escrit també algunes consideracions al respecte de la candidatura, i assegura que vol continuar liderant ERC tot i estar empresonat perquè "el projecte engegat amb Marta Rovira i la resta de companys encara no s’ha finalitzat". "Hem de seguir enfortint el partit i el projecte que defensem per aconseguir la república catalana. No podem cedir a la repressió fent un pas al costat quan més important és que siguem forts", afegeix.​Tot i així, posa de relleu el paper que agafen Aragonès i Vilalta i lloa la seva figura. "ERC és un projecte d’equip, coral i per això ara toca que alguns companys facin un pas endavant. Això no va ni d’una figura ni de dues, som una pinya i també n’és una mostra aquesta proposta de nova direcció", explica, tot afegint que amb la nova executiva aspira a "enfortir el partit, protegir-lo de la repressió, seguir modernitzant-lo, per estar encara en millor posició per construir la república catalana".Del que no vol parlar Junqueras encara és de si haver col·locat Aragonès en aquest lloc tan destacat dins l'organigrama suposa apuntar cap a ell en tant que possible futur candidat a la presidència de la Generalitat si la justícia l'inhabilita a ell. "Ara mateix estem presentant la candidatura per la direcció del partit, on Pere Aragonès tindrà un paper rellevant perquè és una de les figures més destacades del partit en l’actualitat. Per la resta de qüestions ja hi haurà temps. Ara mateix no hi ha cap convocatòria electoral", es limita a dir en declaracions per escrit a l'ACN.Per la seva part, Marta Rovira també ha defensat continuar a la secretaria general d'ERC tot i viure a Ginegra. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies enviades per escrit, la republicana assegura que es presenta "justament per superar les dificultats que imposa l’exili". "Els que m’acusen d’un delicte que no he comès per tancar-me a la presó durant anys el que volen és que llenci la tovallola. El que volen és que no continuem al capdavant. El que volen és que llencem per la borda tota la nostra experiència i trajectòria. El que han volgut és carregar-se els lideratges", lamenta. Tot i això, manté que exercir el càrrec des de fora té "alguns avantatges també", com tenir una mirada més àmplia i allunyada del "soroll" o "que l’agenda internacional es converteix en una de les oportunitats que s'han de saber aprofitar".Rovira és una de les persones exiliades que menys projecció pública ha tingut des que va marxar. I això sembla que no canviarà massa amb la nova direcció d'ERC. "Molta gent em reclama més visibilitat. Però el meu perfil és de mirada interna, cap a l’organització, i més estratègic que de batalla dialèctica del dia a dia. Crec que aquest paper l’han de fer els que estan sobre terreny. Per tant, malgrat internament estic molt connectada a totes les reunions que es fan de la direcció, externament crec que he de continuar tenint presència quan sigui estratègic, en moments molt determinants o cruïlles importants", detalla la republicana.Per últim, després de renovar la direcció, Marta Rovira posa ja la mirada en la posada al dia de l'estratègia política i el full de ruta del partit. "A la segona fase del congrés, ERC haurà d’assumir el repte d’actualitzar l’estratègia política en forma de ponència, una proposta política per posar al servei del país i encarar els reptes de futur", conclou.

