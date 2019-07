​Lorena Roldán obté l'aval de la militància per ser candidata a la Generalitat

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha guanyat les primàries de la formació per ser la propera candidata taronja a la presidència de la Generalitat. Segons ha informat el partit, ha obtingut 993 vots, la qual cosa suposa el 86,6% del total de sufragis emesos per la militància.Roldán, que era la favorita i l'aposta de la direcció per rellevar Inés Arrimadas, ara diputada al Congrés, s'ha imposat així als 11 rivals que s'havien postulat per discutir-li el lideratge de la formació. La també portaveu de Cs al Senat havia recollit mostres públiques de suport d'altres diputats i del mateix secretari general del partit, José Manuel Villegas, que va dir que seria "molt bona candidata".A més, des que Arrimadas va fer el salt a Madrid que havia format tàndem amb Carlos Carrizosa al capdavant del grup parlamentari.Text

