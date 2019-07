​Felip VI deixa per més endavant una nova ronda de contactes per a la investidura

Felip VI ha transmès aquest divendres a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, la seva decisió de no iniciar “de moment” una nova ronda de consultes als grups parlamentaris per explorar les possibilitats d’una investidura.Ho farà abans que expiri el termini de dos mesos des de la primera votació, és a dir, abans del 23 de setembre, quan si no hi ha nou president es convocaran automàticament les eleccions per al 10 de novembre.Segons la Casa Reial, amb aquesta decisió busca que les forces polítiques “puguin dur a terme les actuacions que considerin convenients” per assolir un acord. Felip VI ha transmès el missatge a Batet aprofitant la visita institucional de la presidenta, que li ha comunicat formalment el resultat de la votació d’investidura on el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no va aconseguir l’aval de la cambra. Durant la reunió el monarca ha demanat a la presidenta del Congrés que transmeti als grups parlamentaris la seva decisió de no obrir “de moment” la ronda de consultes, i de deixar-la pel tram final del comte enrere. A més, el Rei ha afegit que mantindrà “un contacte regular i permanent amb la presidenta del Congrés” per convocar aquesta nova ronda de consultes.Al seu comunicat, La Zarzuela afirma que la posterior ronda de consultes tindrà com a finalitat constatar si, de la disposició que li traslladin els representants dels grups polítics, pot proposar un candidat a la presidència “que disposi dels suports necessaris” perquè el Congrés des Diputats, en el seu cas, li atorgui la seva confiança.

