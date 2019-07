CaixaBank demana que hi hagi govern en les properes setmanes

CaixaBank ha expressat la seva preocupació pel fracàs de la investidura . En el transcurs de la presentació de resultats de l'entitat a València , el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha assenyalat que la manca de govern "no és una bona notícia" i que espera que "hi hagi govern en les properes setmanes".Gortázar ha demanat als representants polítics elegits que treballin les properes setmanes per "posar remei a aquesta situació". Ha dit que l'entitat seguirà fent la seva tasca amb la voluntat de col·laborar en el nou govern. Preguntat sobre l'escenari d'unes noves eleccions, el conseller delegat s'ha mostrat "confiat" que no serà així i que hi haurà investidura.El grup Caixabank ha presentat els seus resultats aquest divendres a València. L'entitat ha obtingut uns beneficis de 622 milions d'euros el primer semestre del 2019, el que suposa un 52,1% menys que en el mateix període de l'any passat. L'impacte produït per l'ERO a 2.023 treballadors de l'entitat ha suposat una despesa de 978 milions i és la causa principal que explica aquests resultats. Sense l'efecte de l'ERO, CaixaBank hauria obtingut 1.307 milions d'euros, un 0,7% més que el 2018.

