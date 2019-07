Juliol negre a Barcelona amb quatre homicidis

Juliol negre a Barcelona. La ciutat ha registrat aquest mes quatre homicidis amb violència provocats per apunyalaments o tirotejos. L'últim, aquesta nit, quan un home ha rebut una ganivetada al barri del Raval i hores més tard ha mort a l'Hospital Clínic. Però aquest cas no és l'únic que ha esquitxat la capital catalana.A principis de juliol, la nit del dia 6, un home va morir en un tiroteig en una perruqueria de Sarrià i encara no s'han esclarit els fets. L'home havia anat a trobar-se amb la seva dona a l'establiment i en aquell moment es va produir el crim. Només quatre dies més tard, un nou mort per un apunyalament a l'Eixample en una baralla. Els fets van passar en un locutori entre Consell de Cent i Entença, i és un cas que podria estar relacionat amb la prostitució.També aquest mes es van produir dos tirotejos al Poblenou i a Collblanc que van deixar dos homes ferits greus. Un d'ells va acabar morint hores desprès. Els fets van passar amb poques hores de diferència i els Mossos van obrir una investigació per esclarir si els fets estaven relacionats. Una de les hipòtesis que contemplava la policia catalana era que es tractés d'una revenja.A finals de juny hi va haver la mort de l'alt càrrec sud-coreana a causa d'un robatori. La viceministra de Cultura de la República de Corea del Sud va patir ser víctima d'una estrebada violenta a la zona de Diagonal Mar i a causa de les ferides va acabar morint. Al maig, un altre tiroteig: un home va morir al carrer Comte d'Urgell després de rebre set trets. Els fets van passar a plena llum del dia, a les 14h.Davant d'aquests fets, l'alcaldessa, Ada Colau va convocar el passat 18 de juliol la junta de seguretat de Barcelona per tal d'analitzar si l'increment de la percepció d'inseguretat es corresponia amb les xifres. A la reunió es va acordar que el Departament d'Interior destinarà 320 Mossos més a la ciutat en els propers mesos davant l'augment de robatoris violents. Actualment a Barcelona hi ha assignats 2.380 mossos, 137 mossos en pràctiques i altres agents dels serveis centrals depenent de les necessitats, segons han detallat fonts d'Interior a l'ACN. El pla que va sortir de la Junta de Seguretat consta de set punts. Es tracta de l'augment d'agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat -Interior ha anunciat un reforç de 320 policies-, reforçar les estructures de comandament de la policia catalana a la ciutat, reforçar la prevenció i el patrullatge, modificar els sistemes d'investigació contra "nous models de criminalitat", millorar l'atenció ciutadana, augmentar la coordinació dels Mossos amb la Guàrdia Urbana i actuar contra la venda ambulant, especialment la que duen a terme els manters.L'increment del 9% de delictes durant el primer semestre del 2019 ha comportat un augment del 17,4% de les detencions a la ciutat, així com del 6,8% dels delictes investigats. Les dades, doncs, mostren un augment si es comparen amb les del mateix període de l'any passat, però entre el maig i el juny del 2019 s'ha registrat un lleuger descens del 2% dels fets delictius registrats.

