El jutge arxiva la querella contra Buch pel referèndum de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit arxivar la querella de la Fiscalia contra el conseller d'Interior, Miquel Buch, per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1-O quan era alcalde de Premià de Mar. Així hi ha dictaminat el magistrat instructor, Jordi Seguí, en una comunicació que també es refereix a Neus Lloveras, exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú.Buch era alcalde i president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en el moment dels fets, mentre que Lloveras, a banda de batllessa, també liderava l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). El conseller va anar a declarar fa deu dies davant del TSJC, i va negar haver cedit locals per facilitar el referèndum Segons el magistrat, no es poden apreciar "en els fets descrits en les diligències d'dnvestigació de constant referència indicis de conducta criminal atribuïble" a Buch. El conseller va ser acompanyat per pràcticament tot el Govern en la declaració davant la justícia, que va ser breu.

