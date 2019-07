ERC tornaria a guanyar les eleccions estatals a Catalunya amb el PSC molt a prop

ERC retindria el primer lloc a Catalunya en cas que finalment no hi hagués acord entre PSOE i Unides Podem i es repetissin les eleccions espanyoles. Així ho assenyala el segon baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres i segons el qual els republicans obtindrien entre 14-16 escons al Congrés, mentre que el 28 d'abril en van aconseguir 15. El PSC, però, li podria disputar la victòria, ja que creixeria dels 12 escons fins a 13 o 14.Pel que fa a En Comú Podem, que va guanyar el 2015 i 2016, recuperaria un diputat i en tindria 8, mentre que JxCat podria repetir els 7 de l'abril o perdre'n un. En el cas de Cs, mantindria la caiguda i podria passar de 5 a 3, un dels quals podria anar al PP, que repetiria l'únic diputat o n'assoliria dos. Finalment, tant Vox com la CUP -si es presentés- podrien entrar al Congrés per una demarcació catalana o quedar-s'hi a les portes.El primer baròmetre del CEO, fet públic el mes d'abril , va encertar de ple els resultats del 28 d'abril, ja que tots els partits es van acabar situant en el marge d'escons previst pel centre demoscòpic de la Generalitat. Sigui com sigui, l'enquesta d'aquest divendres no recull l'impacte del desacord viscut al Congrès els darrers dies, ja que el treball de camp es va fer entre el 25 de juny i el 17 de juliol, i, per tant, això podria fer variar les preferències dels electors.Pel que fa als transvasaments de vot, hi hauria poques novetats respecte l'abril, i tant ERC com el PSC retindrien prop del 85% dels votants. Malgrat tot, els socialistes creixerien a costa de captar l'11,4% del vot de Cs de llavors, el 6% del dels comuns i el 16,1% dels que no van votar. Igualment, un 8,8% dels electors de JxCat anirien ara cap als republicans.

