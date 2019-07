ERC guanyaria unes eleccions al Parlament i JxCat, PSC i Cs pugnarien pel segon lloc

ERC guanyaria clarament unes noves eleccions catalanes, si aquestes es fessin avui. El segon baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres , assenyala que els republicans passarien dels 32 diputats als 38-40, un augment que es combina amb caigudes accentuades de les dues forces que ara se situen per davant. Cs, que va guanyar el 2017, cauria dels 36 als 23-24 i pugnaria pel segon lloc amb JxCat, que passaria de 32 a 25-27, i amb el PSC, que creixeria dels 17 als 25.Pel que fa als comuns, la coalició de Catalunya en Comú-Podem també assoliria un lleuger increment, dels 8 diputats actuals fins a 11-12. La CUP també milloraria resultats, fent un salt dels 4 que té ara fins a 6-7, aconseguint així grup propi. En canvi, el PP es quedaria al grup mixt, perdent un dels 3 escons actuals.En el primer baròmetre del 2019, publicat l'abril , ERC ja se situava com la primer força, amb 40-43, mentre que Cs es quedava amb tan sols 28-29. JxCat, segons aquella enquesta, assoliria la meitat de la representació que els republicans, amb 22-24, i pugnaria pel tercer lloc amb el PSC, amb 21-23. La CUP, segons les expectatives de principis d'any, duplicaria la seva representació, fins als 8 escons, empatant amb Catalunya en Comú-Podem, que retindria els seus 8 o en podria sumar un. En canvi, el PP es quedaria al grup mixt amb 3-4.Respecte les eleccions de finals del 2017, els partits que retindrien més electorat serien la CUP (85%) i ERC (82,2%), seguits pels comuns (79,1%) i PSC (77,8%). A JxCat el tornaria a votar dos terços dels que ho van fer llavors (63,5%) i a Cs i PP, tan sols una mica més de la meitat (54,8% i 54,5%, respectivament).El principal transvasament de vot es donaria entre jxCat i ERC, ja que un 21,4% dels que van votar per la candidatura de Carles Puigdemont ho faria ara pels republicans, així com també un 7,3% dels que van votar comuns o un 11,6% dels que no van votar. PSC també recollir un 19% dels electors de Cs del 2017, així com un 15,4% dels que no van votar. Els comuns creixerien a costa sobretot dels que no van votar en els anteriors comicis (un 10% d'aquests els escollirien ara), mentre que un 9,1% dels electors del PP anirien ara a Cs i un 13,6% cap a la categoria altres, que podria ser Vox.Quant a valoració de líders, Oriol Junqueras segueix sent el més valorat, amb un 6,26, seguit de Marta Rovira, amb un 5,1. De fet, també aproven Jaume Asens (5,25) i Carles Riera (5,1), però cap dels dos arriba a un 40% de coneixement. Junqueras, de fet, rep molt bona puntuació de forma transversal, no només entre l'electorat d'ERC (8,64), sinó també entre el de JxCat (7,9), CUP (7,02) i els comuns (5,6), així com rep un meritori 4,7 entre el del PSC. Els votants de comuns i CUP, de fet, puntuen millor el líder dels republicans que els seus respectius dirigents. Els de JxCat li posen més nota que a Quim Torra.Pel que fa a Puigdemont, obté un 4,31, i Torra, un 4,15. Queden per darrere dels dirigents del PSC Miquel Iceta (4,33) i Meritxell Batet (4,66). La líder parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, obté un 4,66, per bé que la coneix menys d'un 20% dels enquestats. Els líders unionistes, en canvi, treuen notes molt baixes, com Inés Arrimadas (2,28), Carlos Carrizosa (1,83) o Alejandro Fernández (2,15).

