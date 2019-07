El «no» a la independència s'imposa per primer cop des de l'1-O

El "no" a la independència recupera el lideratge i torna a haver-hi més catalans que la rebutgen que no que la volen. Així ho assenyala el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), fet públic aquest divendres , segons el qual un 48,3% dels enquestats respon negativament a la pregunta de si desitja la independència i un 44% ho fa afirmativament. La resta no ho sap o no contesta.El suport a la República catalana s'havia imposat els darrers mesos en els baròmetres del CEO, des de l'1-O, però en el darrer, fet just després de les eleccions espanyoles, situava el "no" lleugerament per davant . El marge d'error i la metodologia específica d'aquella enquesta, però, feia que el resultat s'hagués de llegir llavors com un empat tècnic. En aquest cas, però, sembla que el lideratge del "no" es consolida.Aquest baròmetre també pregunta als catalans per l'estratègia que caldria afrontar per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. En primer lloc, l'opció preferida és la d'"una política de diàleg i negociació sense límits", amb un 42,3% de les respostes, essent la preferida pels votants de JxCat (54,3%), ERC (65,6%), els comuns (57,2%) i la CUP (54,4%). Tot i això, queda molt a prop l'opció d'"una política de diàleg i negociació dins del marc de la Constitució", amb el 39,7% de les adhesions, essent molt majoritària entre els electors de Cs (74,2%), PSC (74,7%) i PP (80%).L'opció de la "mà dura" per part del govern espanyol és residual, amb tan sols el 3,7% de les respostes, però tampoc no té massa pes la preferència d'"una política unilateral per part del Govern de Catalunya". Només un 9,1% dels enquestats opta per aquesta opció, situant-se en segon lloc també entre els votants de la CUP (41,2%) i també, molt més lluny de la primera, entre els electors de JxCat (22%) i ERC (13,2%).Sigui com sigui, una clara majoria de catalans segueix defensant que el país té dret a l'autodeterminació. Un 70,8% dels enquestats està d'acord o molt d'acord amb la idea conforme Catalunya té el dret de celebrar un referèndum d'autodeterminació, mentre que tan sols un 17,8% hi està en desacord o molt en desacord. Un 7,1% no es mulla i la resta no ho sap o no contesta. Per electorat, la majoria és clara entre els de JxCat (95,3%), ERC (96,9%), comuns (78,3%) i la CUP (98,6%), mentre que la meitat dels del PSC hi estan d'acord (49,7%), un percentatge minoritari entre els de Cs (24,2%) i el PP (25%).Pel que fa a les opcions preferides de model d'estat, amb resposta múltiple, l'estat independent segueix sent la primera, però amb només un 34,5% de les respostes, malgrat que havia arribat a superar el 40%, després de l'1-O. La segona opció és la comunitat autònoma (27%), seguida de l'estat federal (24,5%). Només un 7,8% voldria que Catalunya fos una regió d'Espanya.La independència és la prioritat per al 85,3% dels votants de la CUP i el 80,3% dels de JxCat i, en el cas dels d'ERC, és l'opció preferida, però només per a dos terços (65,6%), ja que fins a un 28% prefereix l'estat federal. La comunitat autònoma és la preferència per als de Cs (69,7%), PP (60%) i PSC (47,6%), tot i que un 29,6% dels socialistes defensen també el federalisme. Aquesta és l'opció prioritària dels comuns (44,9%), per bé que un 29,7% d'ells es conformaria amb la comunitat autònoma. En cas de referèndum binari, només un 14,5% dels comuns votarien "sí".

