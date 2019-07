VÍDEO Roben un botí de 27 milions d'euros en dos minuts i mig

Atracament de pel·lícula al Brasil. Un grup d'homes armats ha robat un botí valorat en 27 milions d'euros en només dos minuts i mig. Els fets han tingut lloc aquest dijous en una terminal de càrrega de l'aeroport més gran del país, a Sao Paulo. Els vuit assaltants han irromput amb cotxes logotipats i vestits com si fossin agents de la policia federal de Brasil.Un cop allà han anunciat que es tractava d'un atracament i han carregat fins a 750 quilos d'or i altres metalls als vehicles. Han aconseguit sortir de les instal·lacions prenent dos ostatges, un d'ells el supervisor de la terminal que ha confessat a la policia que feia un dia que els assaltants tenien segrestada la seva família per accedir a informació privilegiada per poder culminar el cop.Tot i que els atracadors anaven perillosament armats i que han amenaçat el personal i familiars dels treballadors, l'atracament s'ha saldat sense ferits i tots els ostatges han quedat alliberats.La policia de Brasil ha desplegat un ampli operatiu per detenir els assaltants i recuperar el milionari botí.

